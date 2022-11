Telefoonproviders helpen elkaar niet meer bij grote storingen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

KPN, Vodafone en T-Mobile hebben een overeenkomst uit 2013 beëindigd waarin ze hadden afgesproken elkaar te helpen bij storingen in een mobiel netwerk. Er heeft zich de afgelopen jaren geen enkele situatie voorgedaan waarbij dat nodig was.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de beëindiging van de afspraken. Volgens de mobiele aanbieders zijn de afspraken "onnodig, te complex en te kostbaar" geworden.

De providers spraken in 2013 af dat klanten bij grote storingen konden gebruikmaken van andere netwerken. Dat moest voorkomen dat gebruikers van een mobiel netwerk lange tijd niet bereikbaar zouden zijn.

Aanleiding voor de afspraken was een dagenlange netwerkstoring bij Vodafone in 2012. Door een brand in een netwerkknooppunt lag het mobiele netwerk van de provider toen dagenlang plat.