Laptop delen? WhatsApp Web werkt aan beveiliging van chats met wachtwoord

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Gebruikers kunnen er op iOS en Android al langer voor kiezen om de berichtendienst te beveiligen door middel van gezichtsherkenning of een vingerscan. Dit komt boven op de vergrendeling van de telefoon zelf en is dus een extra beveiligingslaag.

Zo'n mogelijkheid was er voor de desktopversie van WhatsApp nog niet, maar volgens WABetaInfo brengt de berichtendienst binnenkort verandering in. Gebruikers kunnen straks instellen dat er eerst een wachtwoord moet worden ingevoerd voordat ze toegang krijgen tot de chats, meldt de website.

De nieuwe functie is bedoeld om te voorkomen dat anderen WhatsApp Web kunnen openen op een laptop of computer en meteen de chats kunnen lezen. Dat is bijvoorbeeld handig als een apparaat door meerdere personen wordt gebruikt.