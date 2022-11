NASA's nieuwste ruimteschip passeert voor de eerste keer de maan

Het Orion-ruimteschip dat vorige week werd gelanceerd, komt rond 14.00 uur (Nederlandse tijd) aan bij de maan. Het ruimtevaartuig passeert de maan op een hoogte van 130 kilometer. In de komende dagen wordt de ruimtependel in een vaste omloopbaan rond de maan gebracht.

Na vijf dagen vliegen is het vaartuig in de zogeheten invloedssfeer van de maan gekomen. Dat betekent dat de maan het ruimteschip harder aantrekt dan de aarde.

Het is de bedoeling dat over een paar jaar weer mensen op de maan lopen. Dat is dan voor het eerst sinds 1972. Om alle systemen te testen, wordt nu een onbemande proefvlucht uitgevoerd. Die testmissie heet Artemis I, omdat het de eerste vlucht van het Artemis-programma is.