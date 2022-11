Mogelijk nog meer ontslagen bij Twitter, experts vrezen voor storingen

De nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk overweegt nog meer werknemers te ontslaan, meldt persbureau Bloomberg . Er is al zoveel personeel ontslagen of vertrokken, dat het sociale netwerk volgens experts kwetsbaar is geworden voor storingen.

De eerste weken van Musk als Twitter-eigenaar gaan gepaard met veel onrust. Zo ontsloeg hij al de helft van het personeel en raakte hij nog meer werknemers kwijt omdat zij niet wilden beloven om harder te werken.

Volgens Bloomberg denkt Musk er desondanks over om nog meer mensen te laten vertrekken, onder meer bij de verkoopafdeling. Twitter, dat al geen communicatieafdeling meer heeft, heeft nog niet op dat bericht gereageerd.

Experts hebben gewaarschuwd dat Twitter door het harde ingrijpen van Musk heel kwetsbaar is geworden voor storingen. Als zich opeens een probleem voordoet, is het resterende personeel mogelijk niet in staat dat op te lossen. En als een site onbetrouwbaar wordt, kan dat ook gebruikers wegjagen.

Door de onrust bij Twitter, keren ook steeds meer adverteerders het sociale netwerk de rug toe. Van onder meer autoconcern Volkswagen, farmaceut Pfizer en snackproducent Mondelez werd afgelopen weken al bekend dat ze voorlopig geen reclame meer maken via Twitter.

Adverteerders zijn bang voor hun imago

Adverteerders zijn bezorgd dat Musk de regels over toegestane en verboden uitingen zodanig versoepelt dat er ongewenste berichten rond hun advertenties komen te staan. De terugkeer van Trump op het platform bevestigt die vrees volgens critici. De voormalige president werd eerder van Twitter verbannen nadat zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool hadden bestormd.

Verschillende grote Nederlandse bedrijven konden eerder nog niet zeggen of zij hun activiteiten op Twitter aanpassen. Heineken en KLM zeiden al langere tijd niet te adverteren op Twitter omdat hun doelgroep beter via Instagram en Facebook kan worden bereikt. Ook supermarktketen Albert Heijn adverteert "al geruime tijd" niet via het door Musk overgenomen sociale medium.

Aanbevolen artikelen