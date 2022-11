Twitter laat racistische tweets naar voetballers staan, ondanks meldingen

Delen via E-mail

Twitter heeft bijna alle racistische tweets gericht op voetballers in aanloop naar het WK laten staan. Dat meldt The Guardian zondag na onderzoek naar honderd racistische tweets aan het adres van de spelers. Het socialemediaplatform reageerde niet op 99 daarvan.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Center for Countering Digital Hate (CCDH). Daaruit bleek dat Twitter in de week voor het WK niet reageerde op 99 van de honderd racistische tweets die werden gerapporteerd.

De tweets zijn gericht tegen 43 voetballers, onder wie de Britse spelers Raheem Sterling en Bukayo Saka. In de berichten werden bijvoorbeeld zeer racistische scheldwoorden gebruikt. Ook werden apen- of banenemoji's geplaatst of riepen mensen op om "terug te gaan" naar andere landen.