Elon Musk kondigt aan dat Trump mag terugkeren op Twitter

Oud-president Donald Trump van de Verenigde Staten mag terugkomen op Twitter. Dat zegt Elon Musk, de nieuwe eigenaar van het platform. Trump werd verbannen van Twitter nadat zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool bestormden.

Musk plaatste eerder een peiling op zijn Twitter-account over de vraag of Trump mocht terugkeren op het sociale media platform. In de 24 uur dat de peiling online stond, brachten iets meer dan 15 miljoen gebruikers hun stem uit. 51,8 procent stemde voor. 48,2 procent heeft liever dat Trump wegblijft van Twitter.

"Het volk heeft gesproken. Trump wordt in ere hersteld. Vox Populi, Vox Dei", schreef Musk op Twitter. De Latijnse uitdrukking die hij gebruikte betekent "de stem van het volk is de stem van God".

Twitter zei vorig jaar Trump van het platform te hebben gegooid "vanwege het risico van verder aanzetten tot geweld" nadat zijn aanhangers het Amerikaanse parlement hadden bestormd. Die probeerden te voorkomen dat de uitslag van de presidentsverkiezingen, die door Joe Biden waren gewonnen, werd bekrachtigd. In mei dit jaar verwierp een rechter in San Francisco nog de claim van zijn advocaten dat het verbod in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.