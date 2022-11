Nieuwe Twitter-eigenaar Musk laat gebruikers stemmen over terugkeer Trump

Is Trump weer welkom op Twitter? Het antwoord op die vraag lijkt in de handen te liggen van de gebruikers van het sociale medium. De nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, roept mensen op te stemmen of de oud-president weer terug mag keren op het platform.

Donald Trump werd van het sociale medium verbannen nadat zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool bestormden. Hij richtte daarop een eigen berichtendienst op, maar probeerde eerder deze week ook nog via een hoger beroep zijn permanente schorsing op Twitter ongedaan te maken.

Maar nu lijkt miljardair Elon Musk de keuze aan de gebruikers van Twitter te laten. "Herstel voormalig president Trump", schreef Musk vrijdagavond iets na 17.00 uur lokale tijd bij de peiling. Binnen vijf uur waren er ruim vijf miljoen stemmen uitgebracht, een meerderheid is voor Trumps terugkomst.

Mensen met een account hebben 24 om te stemmen. "Vox Populi, Vox Dei", tweette Musk onder de peiling. Dat is Latijn voor "De stem van het volk is de stem van God". Of de stemming voor Musk ook doorslaggevend zal zijn om Trump al dan niet weer toe te laten tot Twitter, is nog niet helemaal onduidelijk.

Twitter gooide Trump vorig jaar van het platform "vanwege het risico van verder aanzetten tot geweld" nadat zijn aanhangers het Amerikaanse parlement hadden bestormd. Die probeerden te voorkomen dat de uitslag van de presidentsverkiezingen, gewonnen door Joe Biden, werd bekrachtigd.

In mei dit jaar legde een rechter in San Francisco nog de claim van Trumps advocaten naast zich neer dat het verbod in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. Voor zijn verbanning had Trump meer dan tachtig miljoen volgers op Twitter. Op zijn Twitter-kopie Truth Social heeft hij er slechts een paar miljoen.

2:53 Afspelen knop Trump wil weer naar Witte Huis: zo bleef hij na zijn vertrek in de spotlights

