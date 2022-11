Overheidspagina's op Facebook leveren volgens ministerie privacyrisico's op

Facebook maakt onvoldoende duidelijk wat het doet met de gegevens van burgers op overheidspagina's. Ook is onduidelijk hoe het platform bepaalt welke berichten gebruikers in hun nieuwsoverzicht zien. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten uitvoeren.

Het Nederlandse Privacy Company heeft in het zogenoemde Data Protection Impact Assessment (DPIA) beoordeeld of er privacyrisico's zijn voor burgers bij de gegevensverwerking op overheidspagina's op Facebook. Zo hebben de onderzoekers gekeken naar het risico bij het gebruik van cookies. Ook keken ze of burgers wel voldoende worden geïnformeerd over hoe Facebook hun gegevens verwerkt.