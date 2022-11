Europa gaat eigen communicatienetwerk in de ruimte bouwen

De Europese Unie wil een eigen satellietnetwerk voor veilige communicatie gaan bouwen. Het netwerk zal voor overheids- en defensiedoeleinden gebruikt gaan worden.

In de komende vijf jaar wordt 2,4 miljard euro in het project gestoken. Met het "ambitieuze programma" plaatst de EU zich "in de voorhoede van veilige satellietcommunicatie", zegt vicevoorzitter Margrethe Vestager van de Europese Commissie. De lidstaten en het Europees Parlement zijn akkoord met het project, dat IRIS² is gedoopt.