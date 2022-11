Medebedenker van game-icoon Sonic opgepakt wegens handel met voorkennis

Delen via E-mail

Yuji Naka, medebedenker van het beroemde gamepersonage Sonic the Hedgehog, is gearresteerd. Dat meldt het Japanse nieuwsmedium Fuji News Network vrijdag. De ontwerper wordt ervan verdacht met voorkennis aandelen in een gameontwikkelingsbedrijf gekocht te hebben.