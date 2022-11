Meerdere Facebook-medewerkers ontslagen vanwege hulp aan hackers

In sommige gevallen kregen freelancers die als beveiliger van gebouwen werkten toegang tot een Facebook-tool genaamd Oops, dat staat voor Online Operations. Daarmee kunnen medewerkers gebruikers helpen die hun wachtwoord zijn vergeten of van wie het account is overgenomen door hackers.

Het kopen of verkopen van accounts of het betalen voor accountherstel is volgens de woordvoerder van Meta in strijd met de voorwaarden van het bedrijf.