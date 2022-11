Nederlanders kunnen maar moeilijk afstand doen van oude smartphone

Delen via E-mail

Meer dan de helft van alle smartphones belandt uiteindelijk op zolder, meldt statistiekbureau CBS vrijdag. Nederlanders leveren oude elektronische apparatuur maar beperkt in voor recycling.

Ouderen vinden het minder erg om afstand te doen van een oud mobieltje. Bijna een kwart van de 65-plussers levert oude telefoons in voor recycling, tegen 11 procent van de mensen jonger dan 65 jaar. Laatstgenoemde groep kiest er vaker voor zijn oude telefoon te verkopen of weg te geven.

Met grotere apparaten als oude computers gaan we volgens het CBS op een andere manier om. Die apparatuur wordt vaker aangeboden voor recycling; 36 procent deed dat in 2022. Minder dan een kwart bewaart oude computers of andere grote apparaten thuis.