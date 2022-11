Facebook-moederbedrijf hoopt op veel winst uit WhatsApp en Messenger

Zuckerberg deed zijn uitspraken in een poging de onzekerheid over de financiële situatie van Meta weg te nemen, Meta kondigde onlangs aan wereldwijd meer dan elfduizend banen te schrappen . Dat komt neer op 13 procent van alle banen bij het bedrijf.

Onder investeerders en het personeel bestaan vooral zorgen over de investering in de ontwikkeling van het metaverse. Dat is een virtuele wereld waar mensen bijvoorbeeld kunnen werken, gamen of concerten bezoeken. Dat project heeft al miljarden gekost en levert de komende tijd nog geen inkomsten op voor het bedrijf.