Franse privacywaakhond legt Discord boete op van 800.000 euro

Discord is een communicatieplatform dat voornamelijk door gamers wordt gebruikt. De toezichthouder stelt dat Discord AVG-regels over de bewaartermijnen van gegevens en de beveiliging van persoonsgegevens aan zijn laars heeft gelapt. Het platform heeft nog niet op de boete gereageerd.

De CNIL heeft tijdens een onderzoek geconcludeerd dat het bedrijf geen beleid had voor het bewaren van gegevens. Zo stonden er gegevens van ruim 2,4 miljoen Franse gebruikersaccount in een database, terwijl die al drie jaar niet waren gebruikt. In 58.000 gevallen ging het om accounts die al vijf jaar niet waren gebruikt.