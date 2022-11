Privacywaakhond waarschuwt WK-gangers voor verplichte Qatarese apps

De twee apps die iedere bezoeker van het WK in Qatar op haar of zijn telefoon moet hebben staan, verzamelen gegevens over de gebruikers, waarschuwt de Nederlandse privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Via de app kan Qatar zien met wie iemand heeft gebeld, maar ook welke apps er nog meer op het toestel staan. Ze kunnen bijvoorbeeld zien welke datingapp iemand gebruikt.

De AP heeft donderdag samen met andere Europese waakhonden een waarschuwing verspreid voor twee Qatarese apps. Het gaat om Ehteraz, een coronatracker, en de WK-app Hayya.

De Nederlandse privacytoezichthouder raadt mensen aan om de apps alleen te installeren op een telefoon die ze nergens anders voor gebruiken.

Aanbevolen artikelen