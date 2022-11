Getest: dit zijn de beste smartphones van 350 tot 500 euro

Wie net iets meer uit te geven heeft, maar ook weer niet enorm veel geld uit wil geven, grijpt naar een midrange-telefoon. Welke kun je dan het beste hebben? Samen met Tweakers kijken we naar de beste telefoons in de prijsklasse van 350 tot 500 euro.

Het werk- en opslaggeheugen van toestellen in de prijsklasse van 350 tot 500 euro neemt de afgelopen tijd toe, maar juist op accu's valt dat nog wel tegen: voor een telefoon met goede batterij kun je soms beter in het budgetsegment kijken. Zoek je een goed midrange model, dan kom je uit bij de Nothing Phone (1) en de Google Pixel 6a, maar ook Xiaomi biedt een fijne optie.

Google Pixel 6a

De Google Pixel 6a is een kleinere, goedkopere versie van de Pixel 6. Met zijn 6,1"-scherm is hij compacter dan veel andere Android-smartphones rond deze prijs. Wat de 6a een aanrader maakt, is dat Google veel van de goede eigenschappen van de duurdere Pixel 6 heeft behouden.

De camera’s zijn bijvoorbeeld bijna net zo goed. Dat zit hem vooral in Googles uitstekende beeldverwerking, want de sensors zijn opvallend oud. Dat heeft wel wat impact op de ultragroothoekcamera, met een minder grote hoek dan bij de concurrentie en geen mogelijkheden voor goede macro-opnamen. De Pixel 6a heeft dezelfde krachtige chip als duurdere Pixels.

Je krijgt bovendien updates tot medio 2027, waarbij de Pixel 6a nieuwe versies ook eerder kan krijgen dan andere telefoons. Op dit moment is bijvoorbeeld al Android 13 beschikbaar. Google heeft bij dit toestel vooral bezuinigd op het scherm, dat met zijn 60Hz-refreshrate minder vloeiend reageert. De accuduur is goed, maar het opladen duurt ouderwets lang. Draadloos laden ondersteunt hij, in tegenstelling tot duurdere Pixels, ook niet.

Nothing Phone (1)

De Phone (1) is, zoals de naam al zegt, de eerste telefoon van start-up Nothing. Hij trekt meteen de aandacht met een doorzichtige behuizing met knipperlichtjes. Hoewel het hippe toestel de hype bij introductie niet helemaal kon waarmaken, is het toch een aanrader, die andere plus- en minpunten heeft dan de Pixel 6a hierboven.

Nothing heeft niet bezuinigd op de laadsnelheid en ook zit er in deze telefoon een 120Hz-scherm. De accuduur is behoorlijk goed, nog wat beter dan bij de Pixel 6a. Misschien komt het door de relatief schone software, waar net als bij de Pixel bijna niets aan toegevoegd is.

De camera schiet gemiddelde plaatjes, maar met bovengemiddelde kleurechtheid, en dankzij de aanwezigheid van autofocus op de ultragroothoekcamera schiet je prima macrofoto's. De Qualcomm Snapdragon 778+-processor is niet zo krachtig als de chips in de andere twee toestellen op deze pagina, maar ondermaats zijn de prestaties zeker niet.

De Xiaomi 11T Pro is in vergelijking met de twee telefoons hierboven een stukje groter, dankzij het ruimere scherm. De behuizing van glas en metaal voelt luxe aan en kan tegen een spatje water. De 11T Pro heeft een prima camerasysteem, met een 108-megapixelhoofdcamera en de fijne 'telemacro'-camera van 5 megapixel die Xiaomi bij meer van zijn toestellen gebruikt.

Het 120Hz-scherm is niet alleen groot, maar ziet er mooi uit en gaat lekker fel. Hij is nog sneller dan de Pixel 6a, waarbij je voor minder dan 500 euro een versie met een riante 256GB opslag op de kop tikt. Een leuke party-trick is het ultrasnelle opladen, met liefst 120W. Dat hij dat kan, is maar goed ook, want de accuduur is niet zo denderend.

