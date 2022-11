Apps van de week: Google bundelt je gezondheidsdata

Spotify werkt nu beter op je Apple Watch en Google bundelt je gezondheidsdata op Android. Dit zijn de apps van de week.

Spotify

Voor Apple Watch-gebruikers heeft Spotify een grote update gekregen. De extra schermruimte van de nieuwste Apple Watch-modellen wordt nu beter benut, zodat je de iPhone-app er minder vaak bij hoeft te pakken.

Zo worden albumhoezen en titels van liedjes groter afgebeeld, zodat je makkelijker kunt vinden wat je zoekt. Het is nu ook mogelijk om in elke afspeellijst alle individuele liedjes of podcastsafleveringen te bekijken en shuffle aan en uit te zetten.

De belangrijkste nieuwe functie is het downloaden van muziek en podcasts op je Apple Watch zonder dat je daar de iPhone-app voor nodig hebt. Spotify Premium-abonnees kunnen al een paar jaar audio op hun horloge plaatsen, maar nu pas kan dit via het scherm van de smartwatch zelf.

Foto: Spotify

Download Spotify voor Android of iOS (gratis).

Health Connect

Google wil alle gezondheidsdata op je smartphone combineren via de nieuwe app Health Connect. De apps die met Health Connect verbinden, kunnen dan met elkaar communiceren voor een compleet beeld van je gezondheid.

Zo wordt bijvoorbeeld de work-out die je bijhoudt in de ene app gesynchroniseerd met de app waarmee je jouw calorieën telt. Je kunt per app aangeven of je toegang tot je gegevens toestaat.

Health Connect is te downloaden via de Play Store, maar Google geeft duidelijk aan dat dit nog om een bètaversie gaat. Dat betekent dat de app nog instabiel kan zijn en foutjes kan hebben.

Op dit moment werkt de app samen met onder andere Fitbit, Samsung Health, Google Fit, MyFitnessPal, Peloton, WeightWatchers en Lifesum. Later zullen er meer apps worden toegevoegd.

Foto: Google

Download Health Connect voor Android (gratis).

Immortality

Actrice Marissa Marcel is verdwenen. Ze heeft drie films gemaakt die nooit zijn uitgekomen en sindsdien is ze spoorloos. Het is aan jou om uit te zoeken wat er is gebeurd door fragmenten van deze films te bekijken. Dat is het concept van de game Immortality.

Deze game komt uit het brein van Sam Barlow, die eerder Her Story en Telling Lies maakte. Net als Immortality hadden deze games echte acteurs die de rollen vertolken. Daarmee vervaagt de gamemaker de grens tussen film en game.

Je beleeft het verhaal in Immortality non-lineair. Jouw keuzes bepalen welke fragmenten je in welke volgorde te zien krijgt. Je vindt nieuwe fragmenten door op gezichten of voorwerpen te tikken. Zo struin je door een ogenschijnlijk onuitputtelijke bron van beelden. Het spel nodigt spelers uit om alert te blijven en deze fragmenten ook op andere manieren te benaderen.

Immortality is nu gratis te downloaden en te spelen, mits je een Netflix-abonnement hebt.

Download Immortality voor Android of iOS (gratis).

