Op weg naar de maan maakt NASA indrukwekkende beelden van de aarde

Het ruimtevaartuig Orion, dat sinds woensdag op weg is naar de maan, heeft opnamen gemaakt van de aarde. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA deelde de beelden op Twitter. In de video is te zien dat de ruimtependel steeds verder van de aarde wegvliegt.

Orion werd woensdag gelanceerd met de krachtigste raket ooit gebouwd. De ruimtevlucht naar de maan is de eerste missie van het Artemis-ruimtevaartprogramma.

Tijdens de Artemis I-missie vliegt het nu nog onbemande Orion-ruimtevaartuig naar de maan. Daar aangekomen zweeft Orion zes dagen in een baan om de maan. Daarna keert de ruimtependel terug naar aarde om op 11 december met een plons in de Stille Oceaan te landen.

De tweede Artemis-missie staat voor mei 2024 op het programma. Dan wordt deze ruimtevlucht opnieuw uitgevoerd met astronauten aan boord van Orion. In 2025 moet de derde Artemis-missie plaatsvinden. Dan zullen astronauten voor het eerst in ruim vijftig jaar weer voet op de maan zetten.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

NASA wil in 2028 een permanente basis op de maan

Het Artemis-programma gaat verder dan de bemande maanmissies van eind jaren zestig en begin jaren zeventig. Dat Apollo-programma werd bekend door Neil Armstrong, de eerste mens op de maan. Voor het Apollo-programma voerden astronauten onder andere maanwandelingen en ritten in een maanrover uit.

NASA heeft in 2019 gezegd dat ze in 2028 een permanent bemande basis op de maan wil bouwen. De kennis die de organisatie daarmee opdoet, moet bijdragen aan bemande ruimtevaart naar Mars.

Aanbevolen artikelen