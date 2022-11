Lifehack: Zo maak je TikTok veiliger voor je kinderen

Heb je een tiener in huis, dan is de kans groot dat die op TikTok zit. Met deze tips maak je het gebruik van de app iets veiliger.

Kinderen kunnen er uren aan kwijt zijn, maar de Chinese socialemedia-app TikTok komt de laatste tijd negatief in het nieuws. Zo loopt er een grote rechtszaak in Nederland, waarbij claimorganisaties miljarden euro's eisen voor privacyschending. Daarnaast wil de ChristenUnie de app helemaal verbieden, omdat er angst bestaat dat de Chinese overheid toegang krijgt tot de data van miljoenen gebruikers.



Dat komt allemaal boven op de zorgen die ouders überhaupt al hadden. Het algoritme van TikTok leert gebruikers perfect kennen en schotelt ze precies voor wat ze willen zien, waardoor de app verslavend kan zijn.

Ook is het dus niet duidelijk wat er met alle gegevens gebeurt. Genoeg reden om enkele privacy beschermende instellingen na te lopen in het account van je tiener.

Privacyinstellingen van TikTok instellen

De privacyinstellingen vind je in TikTok door rechtsonder op het profiel te tikken, dan op de drie streepjes rechtsboven en vervolgens naar 'Instellingen en privacy' te gaan. Voor jongere kinderen kan het verstandig zijn om onder 'Privacy' de slider bij 'Privéaccount' aan te zetten. Alleen volgers die je hebt goedgekeurd kunnen je dan volgen en je video's bekijken.

Je kunt ook instellen hoelang je kind elke dag maximaal aan de app mag besteden. Terug in het hoofdmenu vind je de optie 'Schermtijd'. Hier kun je ervoor kiezen de app ontoegankelijk te maken als hij meer dan 40, 60, 90 of 120 minuten op een dag gebruikt is. Vervolgens stel je een pincode in waarmee je dit kunt opheffen. Je kind kan de vergrendeling dus niet omzeilen zonder jouw code.

TikTok verzamelt net als andere socialemediaplatforms veel data over gebruikers om gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Dit kun je ook uitschakelen, zodat je kind niet het doelwit wordt van gerichte reclames. In het hoofdmenu kies je voor 'Advertenties'. Hier vind je een schuifknop naast 'Gepersonaliseerde advertenties' waarmee je die uitschakelt.

Tot slot kun je ervoor zorgen dat je kind zo min mogelijk ongepaste content ziet. TikTok biedt een 'Beperkte modus', waarbij het algoritme aanstootgevende video's zoveel mogelijk filtert. Deze optie vind je vanuit het hoofdmenu onder 'Contentvoorkeuren'.

Account koppelen aan dat van je kind

Wil je je kind niet constant om zijn of haar telefoon vragen of ben je bang dat hij of zij je instellingen gewoon weer aanpast, dan kun je je eigen TikTok-account aan dat van je kind koppelen. Zo kun je vanaf je eigen telefoon bovenstaande instellingen beheren voor het account van je tiener. Je moet dan dus wel zelf een account aanmaken.

Daarna ga je op zowel je eigen telefoon als die van je kind vanuit het hoofdmenu naar 'Gezinskoppeling'. In jouw account kies je voor 'Ouder', in het andere voor 'Tiener'. Via het scannen van een QR-code worden de accounts aan elkaar gekoppeld en kun je op afstand beperkingen opleggen aan het TikTok-gebruik van je kind. Zo kun je ook instellen wie er berichten mag sturen aan je kind, zodat er geen onbekenden met hem of haar kunnen communiceren.

