Microsoft voorziet Teams van spellen om samen met collega's te spelen

Microsoft gaat Teams voorzien van de Games for Work-app, zo heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt . Daarmee kunnen gebruikers bekende spellen zoals Mijnenveger of Solitaire spelen met maximaal 250 collega's.

Volgens Microsoft zijn mensen tot 20 procent productiever wanneer zij af en toe even een spel spelen. Daarom voorziet het bedrijf het Teams-vergaderplatform van een nieuwe app met spellen.

Met Wordament kan een groep collega's woorden raden op basis van een aantal letters. IceBreakers is een spel met vragen die spelers alleen met ja of nee kunnen beantwoorden. De bedoeling daarvan is dat collega's elkaar beter leren kennen.