Musk brengt blauwe vinkjes-abonnement eind deze maand terug op Twitter

Elon Musk brengt de blauwe vinkjes eind deze maand weer terug op Twitter. Vanaf 29 november moet het weer mogelijk zijn om daar een abonnement voor af te sluiten.

Het blauwe vinkje betekende niet per se dat Twitter de identiteit van een Twitter-gebruiker heeft geverifieerd. In plaats daarvan liet het vinkje zien dat de gebruiker 8 dollar (7,95 euro) per maand betaalt voor het Twitter Blue-abonnement.

Het was daardoor moeilijk te zien of een Twitter-account echt of nep was. Pas als je op het vinkje klikte, was te zien of de gebruiker had betaald voor het vinkje of dat Twitter het account daadwerkelijk had geverifieerd. Vervolgens doken er talloze nepaccounts op, bijvoorbeeld van de Amerikaanse oud-presidenten Donald Trump en George W. Bush.