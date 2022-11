NASA lanceert onbemande maanraket voor Artemis-missie

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft woensdag haar maanraket gelanceerd. De onbemande missie Artemis I moet ervoor zorgen dat er over een paar jaar weer astronauten op de maan rond kunnen lopen.

Het is de bedoeling dat het ruimtevaartuig in ongeveer een maand richting de maan vliegt. Vervolgens draait het er een paar rondjes omheen, waarna het terug naar aarde komt. Met behulp van parachutes moet de vlucht eindigen in de Grote Oceaan. Als alles goed gaat, keert het vaartuig rond 11 december terug op aarde.

Het was de derde poging om de raket te lanceren. In augustus ging het vertrek niet door omdat het niet lukte een van de vier raketmotoren op de juiste temperatuur te krijgen. Bij de tweede poging in september werd een lek ontdekt toen de brandstoftank werd gevuld met vloeibare waterstof.

Het wordt de eerste vlucht in het nieuwe maanprogramma van de Verenigde Staten. Het land wil over enkele jaren weer mensen naar de maan en terug brengen, voor het eerst sinds 1972. Daarvoor is de krachtigste raket ooit gebouwd: het Space Launch System (SLS).

Helemaal boven in die draagraket zit het nieuwe vaartuig dat naar de maan en terug moet: de Orion. In het voorste, Amerikaanse deel komen de astronauten te zitten. Het achterste deel, dat voor energie en voortstuwing zorgt, is door Europa ontwikkeld. De zonnepanelen die elektriciteit opwekken komen uit Leiden.

