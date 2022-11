Apple brengt satelliet-noodgevallendienst in december naar Europa

Amerikaanse en Canadese iPhone 14-gebruikers kunnen vanaf nu SOS-berichten versturen via een satelliet. De dienst komt in december ook beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, Ierland en Groot-Brittannië, zo heeft Apple dinsdag bekendgemaakt

Als een iPhone 14-gebruiker terechtkomt in een noodsituatie en hij of zij geen mobiel bereik heeft, is het nu tóch mogelijk om een noodbericht te versturen. Apple heeft namelijk de SOS-functie in het nieuwste iPhone-model geactiveerd voor Amerikaanse en Canadese gebruikers.