Na 52 jaar gaat NASA weer naar de maan (als tussenstop naar Mars)

Bijna vijftig jaar na de laatste Apollo-missie start NASA een nieuwe maanmissie. Het doel: opnieuw mensen op de maan zetten, maar nu als tussenstap voor bemande ruimtereizen naar Mars.

Artemis 1, zoals de eerste missie in het nieuwe maanprogramma heet, is een onbemande ruimtereis naar de maan. Het is de generale repetitie voor toekomstige bemande missies. Tijdens deze eerste missie wordt de maanraket (het Space Launch System, kortweg SLS) en het Orion-ruimtevaartuig getest (zie onderstaande afbeelding).

De SLS-raket wordt gebruikt om het Orion-ruimtevaartuig de ruimte in te lanceren. In de ruimte wordt Orion losgekoppeld van de draagraket, zet koers naar de maan en komt daar zes dagen later aan. Het Orion-ruimtevaartuig wordt op 97 kilometer hoogte in een baan om de maan gebracht en blijft daar zes dagen omheen cirkelen.