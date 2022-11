BelastingTelefoon kampt al drie dagen met storing na software-update

De BelastingTelefoon kampt sinds zondagavond met een storing. De dienst is onbereikbaar vanwege technische problemen.

Het is nog onduidelijk wanneer de problemen zijn opgelost. "We werken hard aan een oplossing en hopen dat in de loop van dinsdag de problemen voorbij zijn, maar garanties kunnen we helaas niet geven", zegt een woordvoerder.