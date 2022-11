Horizon Forbidden West is genomineerd voor zeven Game Awards

De Nederlandse game Horizon Forbidden West is genomineerd voor zeven prijzen bij The Game Awards. Het spel staat daarmee op de tweede plek van de titels met de meeste nominaties, maakte de organisatie van de awards maandagavond bekend.

Op nummer één staat het spel God of War Ragnarök, dat tien keer genomineerd is. Horizon Forbidden West deelt de tweede plek met Elden Ring, dat eveneens zeven keer genomineerd is. Stray en A Plague Tale: Requiem sluiten de top vijf af met respectievelijk zes en vijf nominaties.

Gamers van over de hele wereld kunnen via de website van The Game Awards stemmen op hun favoriete games. Er zijn 31 verschillende categorieën waarin de spellen zijn ingedeeld, zoals beste actiespel, beste verhaallijn en beste geluidsdesign in een game.