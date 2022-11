NASA verwacht dat lancering maanraket kan doorgaan ondanks lichte schade

De Space Launch System-raket van NASA heeft lichte schade opgelopen door orkaan Nicole. Toch verwacht de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie dat de lancering deze week kan doorgaan.

Oorspronkelijk zou de raket op 14 november gelanceerd worden, maar Nicole gooide roet in het eten. Nu blijkt dat de orkaan ook lichte schade heeft veroorzaakt aan de maanraket. Enkele onderdelen zijn losgekomen en er is een elektrische connector, die vloeibare waterstofbrandstof naar de raket brengt, kapotgegaan.

NASA liet de raket deze keer op zijn lanceerplatform staan tijdens de orkaan. De vorige keer, toen orkaan Ian over de Amerikaanse staat Florida raasde, werd het ruimtevaartuig wel terug naar binnen gebracht. Het verplaatsen van de raket kost acht tot twaalf uur per keer en het waaide al gevaarlijk hard.

Het is de bedoeling dat het ruimtevaartuig in ongeveer anderhalve maand richting de maan vliegt. Vervolgens draait het er een paar rondjes omheen, waarna het terug naar aarde komt. Met behulp van parachutes moet de vlucht eindigen in de Grote Oceaan.

De SLS is de krachtigste raket ooit en is speciaal ontwikkeld voor het maanprogramma Artemis. Helemaal boven in die draagraket zit Orion. Het achterste deel, dat voor energie en voortstuwing zorgt, is in Europa ontwikkeld. De zonnepanelen die elektriciteit opwekken komen uit Leiden.