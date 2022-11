Trump probeert via rechter Twitter-schorsing ongedaan te maken

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil toch terug op Twitter. Hij probeert via een hoger beroep zijn permanente schorsing door het platform ongedaan te maken.

Zijn advocaten hebben een zaak ingediend bij de rechtbank in San Francisco. Volgens hen is het Twitter-verbod ingegeven door "openlijk partijdige censuur". Ook zou de maatregel in strijd zijn met het eerste amendement van de Amerikaanse Grondwet, waarin onder meer de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd. In mei dit jaar verwierp een rechter in San Francisco die aanklacht nog.