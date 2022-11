Google betaalt boete van 391 miljoen dollar aan VS om verzamelen locatiegegevens

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een boete betaald van 391,5 miljoen dollar (zo'n 380 miljoen euro) aan tientallen Amerikaanse staten. Het bedrijf schikt in een zaak die draait om het ongeoorloofd gebruikmaken van locatiedata van gebruikers van Google, maakte procureur-generaal Dana Nessel maandagavond bekend.

"Google haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit het gebruik van de persoonlijke gegevens van degenen die via browsers van het bedrijf zoeken en gebruikmaken van de apps. Het onlinebereik van het bedrijf stelt het in staat om consumenten te targeten zonder dat ze dit weten of hiervoor toestemming hebben gegeven", zei Nessel in een verklaring.

De zaak werd aangespannen in 2018 na een artikel van het Amerikaanse persbureau Associated Press. Daarin stond dat "Google je bewegingen volgt, zelfs als je expliciet zegt om het niet te doen". Volgens een woordvoerder van Google gingen de beschuldigingen over beleid van het bedrijf dat inmiddels allang is aangepast.

Toch komt het concern er bij de schikking niet van af met een geldbetaling alleen. Google moet in het vervolg transparanter zijn richting consumenten over wanneer de zogenoemde locatietracking plaatsvindt en gebruikers op een speciale webpagina gedetailleerde informatie geven over de locatiegegevens, heeft het kantoor van de procureur-generaal laten weten.

Het bijhouden van locatiegegevens ligt momenteel extra gevoelig in de Verenigde Staten. In juni draaide het Amerikaanse Hooggerechtshof het landelijke recht op abortus terug. Autoriteiten zouden de gegevens kunnen gebruiken om bijvoorbeeld vrouwen te volgen die daarom kiezen een abortus te laten doen in een andere staat.

Vanwege die zorgen kondigde Google eerder al aan gegevens van mensen die op gevoelige locaties waren geweest, waaronder abortusklinieken, automatisch te verwijderen.

