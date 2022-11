Mobiel Bankieren-app van SNS Bank verdwenen uit Google Play Store

De Mobiel Bankieren-app van SNS Bank is niet meer beschikbaar in de Google Play Store. Volgens de bank komt dit door een storing in de appwinkel voor het Android-besturingssysteem.

SNS Bank bevestigt via Twitter dat de app niet beschikbaar is in de Google Play Store. In plaats daarvan kunnen klanten de bètaversie van de app downloaden via de website van de SNS Bank.

De bètaversie van de SNS Bankieren-app wordt gebruikt om nieuwe functies te testen. Het kan daardoor zijn dat de app niet altijd probleemloos werkt. Omdat de officiële app nu niet beschikbaar is in de Play Store, kunnen klanten de bètaversie wel als alternatief gebruiken.

Klanten die de app al op hun telefoon hebben staan, merken volgens SNS Bank niets van het probleem. Zij kunnen de app op hun toestel veilig en zonder problemen gebruiken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen