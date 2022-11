Apple en Epic Games weer voor de rechter: dit is er aan de hand

Apple en Epic Games staan maandagavond opnieuw tegenover elkaar in de rechtszaal. Beide partijen gingen in beroep tegen een uitspraak van een Amerikaanse rechter vorig jaar. Dit is er aan de hand.

1. Waar gaat de zaak ook alweer over?

Het conflict begon in augustus 2020, toen Apple de game Fortnite uit de App Store haalde. Veel ontwikkelaars die apps aanbieden in de App Store, betalen per verkoop 30 procent aan Apple en houden 70 procent zelf. Omdat Epic dat percentage te hoog vond, besloot het een eigen betaalsysteem in Fortnite te gebruiken om de commissie te omzeilen.

Dat was tegen de regels van Apple, waarna de techgigant Fortnite uit de App Store verwijderde. Epic beschuldigde Apple vervolgens van monopolistisch gedrag en sleepte het bedrijf voor de rechter. Volgens de gameontwikkelaars is de commissie van 30 procent te hoog, maar kunnen ontwikkelaars niet anders, omdat de App Store de enige manier is om apps aan te bieden aan iPad- en iPhone-bezitters.

2. Wat oordeelde de rechter vorig jaar?

De rechter oordeelde vorig jaar september dat Apple ontwikkelaars moet toestaan hun eigen betaalsysteem te gebruiken. Maar dan wel buiten de App Store om. Ontwikkelaars mogen dus nog altijd geen eigen betaalsystemen gebruiken in hun apps, maar mogen wel linken naar een betaaloptie daarbuiten, zoals de website van de ontwikkelaar.

Epic Games beschuldigde Apple ook van illegaal monopoliegedrag, maar daar ging de rechter niet in mee. Volgens de rechter heeft de gameontwikkelaar niet voldoende onderbouwd waarom er sprake is van een monopolie.

3. Hoe reageerden beide partijen op de uitspraak?

Apple noemde de uitspraak rond monopoliegedrag een "grote overwinning" voor het bedrijf. Toch ging de techgigant in beroep tegen de uitspraak. Het bedrijf is het er niet mee eens dat het ontwikkelaars moet toestaan hun eigen betaalsysteem te gebruiken.

Ook Epic Games is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Het bedrijf heeft verzocht Fortnite weer toe te laten in de App Store, maar daar wil Apple niet aan beginnen.

