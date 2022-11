TikTok heeft de afgelopen jaren de wereld veroverd, maar er is ook ongemak: het algoritme werkt zo goed dat het soms eng is. En sommigen vragen zich af of de app niet tegen ons gebruikt kan worden door de Chinese overheid. Of er daadwerkelijk misbruik van wordt gemaakt, is onduidelijk. En zolang dat onduidelijk is, is het moeilijk om maatregelen te treffen.

Als je op TikTok zit, dan ben je niet de enige. Er zijn naar schatting nog zo'n 3,5 miljoen Nederlanders die de app gebruiken. En omdat de app heel snel in de gaten heeft wat je leuk vindt, word je snel meegenomen in een eindeloze stroom aan gekke, interessante en grappige filmpjes.

Daar ligt de kracht van TikTok, maar het werkt ook de andere kant op. Kijk je filmpjes over depressie of angsten, dan duurt het niet lang voordat TikTok je in een spiraal van negativiteit meesleept.

Niemand weet precies hoe TikTok werkt. Wel is duidelijk dat de app een enorme hoeveelheid informatie van zijn gebruikers verzamelt. De app weet hoelang je naar video's kijkt, wat je favoriete onderwerpen zijn en waar je bent. Op basis daarvan stelt TikTok gedetailleerde profielen samen van zijn gebruikers. Tot zover niets nieuws, want andere socialemedia-platforms doen dit ook.

Maar TikTok is van ByteDance, een Chinees bedrijf. Hoe weten we zeker dat gegevens van westerse gebruikers niet worden doorgespeeld aan de Chinese overheid? De beeldvorming rond het land wordt steeds negatiever, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten.

Technologie is belangrijk voor China om burgers in de gaten te houden. Dankzij gezichtsherkenning op straat ziet de overheid het als iemand door rood licht loopt. De bekeuring ontvang je per sms. Ook wordt het gezicht van de overtreder op schermen in de buurt getoond. Met naam en (een deel van het) persoonsnummer. Het is dan ook een kleine stap om technologie in te zetten om burgers uit andere landen te volgen.

Informatie is schat voor inlichtingendiensten

Mocht de Chinese overheid onze data in handen krijgen, dan is dat op zijn minst onwenselijk, zegt Sander van der Waal van Waag Futurelab. Deze organisatie is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. "Het probleem is dat we geen grip hebben op wat er met de gegevens gebeurt."

Overigens moeten we ook kritisch zijn op Amerikaanse bedrijven, zegt Van der Waal. "Maar China schoffeert mensenrechten en publieke waarden op een grotere schaal dan westerse landen, en dat is problematisch."

De Chinese overheid kan misbruik maken van gebruikersinformatie, zegt cybersecurityexpert Ronald Prins. Onder meer om mensen te chanteren in ruil voor geheime bedrijfsinformatie.

Als voorbeeld noemt hij technologie die wij in Nederland in onze glastuinbouw gebruiken. Kunstmatige intelligentie maakt onze kassen slimmer en helpt bij het telen van tomaten en sla. "China heeft veel monden te voeden en is daarom geïnteresseerd in deze technologie", zegt Prins. Om toegang te krijgen tot die informatie, kunnen ze de mensen met kennis onder druk zetten. Bijvoorbeeld met gevoelige gegevens zoals privéberichten.

Naast dit soort inlichtingenspelletjes bestaat de zorg dat Chinese bedrijven de technologische standaarden van de toekomst zullen bepalen. Dat kan ertoe leiden dat wij in het Westen meer afhankelijk worden van China of dat het land een concurrentievoordeel krijgt.

Algoritme van TikTok is geheimzinnig

Het blijft lastig om te bewijzen dat China gevoelige informatie van TikTok-gebruikers heeft en dat de data misbruikt worden. Er is weinig bekend over de achterliggende systemen. "En omdat er weinig bekend is, kunnen we daar nauwelijks onderzoek naar doen", zegt Van der Waal.

Veiligheidsdiensten gaan daarom vaak van het ergste uit, zegt China-onderzoeker Frans-Paul van der Putten van het instituut Clingendael. Waarschijnlijk proberen bedrijven in China de Chinese overheid wel op afstand te houden, zegt hij. "Ze hebben een commercieel belang. Consumenten- en politiek vertrouwen zijn belangrijk om zaken te blijven doen."

Toch is het lastig. De bedrijven hebben nauwere banden met hun overheid dan westerse bedrijven met westerse overheden. Hun bewegingsruimte is kleiner, zegt Van der Putten. Daardoor zouden ze sneller informatie moeten afstaan als daar om wordt gevraagd.

Een verbod is een (niet zo) simpele oplossing

De ChristenUnie pleitte vorige week voor een verbod op TikTok. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) noemde de ontwikkelingen bij TikTok "zorgelijk". Ze laat onderzoeken hoe TikTok te werk gaat.

Een verbod zou de bezorgdheid in één klap wegnemen. Maar het is lastig, zegt Prins. "Het voelt als een oplossing, maar we willen als land ook voor een vrije wereld staan. Gaat de overheid dan echt verbieden dat een ander land een appje aanbiedt waar veel mensen met plezier gebruik van maken?"

Van der Putten noemt een andere aanpak noodzakelijk, zodat we op een verantwoorde manier van Chinese technologie gebruik kunnen maken. "China is economisch en technologisch zo vooruitstrevend, dat het niet in ons voordeel is als we dat allemaal missen." Volgens hem is het beter om risico's per onderdeel te minimaliseren en steeds een afweging te maken van wat we wel of niet gebruiken.