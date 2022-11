Tesla ontkent dat voertuig op hol sloeg tijdens dollemansrit in China

Tesla werkt mee aan een politieonderzoek naar een crash van een van zijn auto's in China. Er gaan geruchten dat het voertuig op hol sloeg, maar volgens de fabrikant is dat niet waar.

Beelden van het ongeluk trokken afgelopen week de aandacht. In een video is te zien dat de auto, een Model Y-SUV, in de plaats Chaozhou in de zuidelijke provincie Guangdong plotseling flink versnelt. Na aanrijdingen met verschillende andere voertuigen raakt de Tesla-auto in een slip en botst die tegen een paal. Bij de dollemansrit kwamen een motorrijder en een fietsende scholier om het leven.