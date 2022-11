Ruimtevliegtuig landt na record van 908 dagen weer op aarde

Het onbemande ruimtevliegtuig X-37B van de U.S. Space Force is zaterdag weer op aarde geland. Het toestel bracht een recordaantal van 908 dagen in een baan rond de aarde door.

Het vliegtuig is zaterdag om 11.22 uur (Nederlandse tijd) geland op het Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida. Daarmee is de zesde missie van het ruimtevaartuig beëindigd. Wat die missie precies inhield, is nooit openbaar gemaakt.

De U.S. Space Force heeft wel gezegd tijdens de missie de FalconSat-8 te hebben ingezet. Deze kleine satelliet is in een baan rond de aarde gebracht. De satelliet bevindt zich daar nog steeds.

Ook is tijdens de missie een door het U.S. Naval Research Laboratory ontworpen zonnepaneel getest. Dit paneel is ongeveer zo groot als een pizzadoos en moet elektriciteit terug naar aarde sturen.

De X-37B is gemaakt door het Amerikaanse luchtvaartbedrijf Boeing. Het toezicht en de missies worden verzorgd door de U.S. Space Force. De ruimtemacht is in 2019 opgericht door voormalig president Donald Trump en is verantwoordelijk voor oorlogsvoering in de ruimte.

Aanbevolen artikelen