Twitter legt verkoop abonnementen tijdelijk stil

Het is op dit moment niet mogelijk om een Twitter Blue-abonnement af te sluiten om een blauw vinkje op je profiel te krijgen. Vanwege de vele imitatie-accounts die afgelopen dagen zijn geregistreerd, is de verkoop van abonnementen stilgelegd, meldt The Washington Post