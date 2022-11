Betalen voor Facebook, Twitter of TikTok? 'Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld'

Als het aan de nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk ligt, gaan zo veel mogelijk gebruikers betalen voor het sociale netwerk. Daarmee doemt de grote vraag op: moeten we straks gaan betalen voor alle sociale netwerken?

De inkt op het overnamecontract was nog niet opgedroogd, of Musk gooide de knuppel al in het hoenderhok: hij opperde dat betalende Twitter-gebruikers in de toekomst meer zichtbaarheid voor hun berichten moeten krijgen dan anderen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.

De bekende schrijver Steven King reageerde vrijwel direct: "Maandelijks betalen om mijn blauwe vinkje te behouden? Ze zouden mij moeten betalen!"

Steven Sweldens, professor consumentengedrag en marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is het met King eens. "Twitter heeft zijn gebruikers nodig voor voor alles wat op het sociale netwerk gebeurt. Mensen daar ook nog eens voor laten betalen is eigenlijk de omgekeerde wereld."

Waarom zou je voor Twitter betalen?

Mensen zijn volgens Sweldens bereid om voor iets te betalen als er waarde tegenover staat. "Bij videodienst Netflix en muziekdienst Spotify is dat overduidelijk: voor een vast bedrag per maand kun je álle content kijken of beluisteren. Bij Twitter ontbreekt die waarde."

"Wat bij Twitter een belangrijke rol speelt, is dat de content waarvoor je moet betalen nog gemaakt moet worden", zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels tegen NU.nl. "Mensen weten dus eigenlijk niet waarvoor ze betalen en of dat het geld waard is".

Twitter weet te weinig van zijn gebruikers

Twitter heeft volgens Sweldens een groot probleem in vergelijking met bijvoorbeeld Facebook en TikTok. "Die bedrijven weten álles van hun gebruikers. Iedereen deelt zonder blikken of blozen persoonlijke gegevens met deze sociale netwerken. Daarmee worden gedetailleerde advertentieprofielen samengesteld. Adverteerders zijn bereid daar veel geld voor te betalen."

Tot nu toe is Twitter nooit echt winstgevend geweest. Volgens Sweldens komt dat doordat het bedrijf veel minder weet van zijn gebruikers dan Facebook en TikTok. "De advertentieprofielen van gebruikers zijn daardoor minder gedetailleerd. Het sociale netwerk kan daardoor veel minder geld voor advertenties vragen."

Gebruikers laten betalen kan de ondergang van Twitter worden

De oplossing van Musk om gebruikers dan maar te laten betalen voor Twitter wordt mogelijk de ondergang van het bedrijf, denkt Sweldens. "Musk heeft al jaren een grote mond en roept dat het anders moet bij Twitter. Maar hij heeft geen oplossing voor het advertentieprobleem. Naast flinke reputatieschade gaat het hem daardoor waarschijnlijk veel geld kosten."

Volgens Wessels is Twitter een plek waar iedereen zijn of haar ongefundeerde mening kan spuwen. "Maar zodra mensen moeten gaan betalen om hun mening te delen, wordt het er waarschijnlijk heel erg stil."

Meeste mensen willen niet betalen voor sociale media

Wessels verwacht dat maar 5 tot 10 procent van alle Twitter-gebruikers bereid is om iets te betalen. "Dat zijn bijvoorbeeld mensen die het sociale netwerk een warm hart toedragen."

Ook Sweldens verwacht dat de meeste mensen niet willen betalen voor een sociaal netwerk als Twitter. "Zo'n platform is niets zonder zijn gebruikers. Als ervoor betaald moet worden, haken veel mensen af. Daardoor verliest het zijn waarde voor de de resterende betalende gebruikers."

