Criminelen publiceren gegevens van Nederlands vaccinbedrijf op dark web

Vaccinbedrijf Bilthoven Biologicals is gehackt. Cybercriminelen hebben via een ransomware-aanval informatie over vaccins en wetenschappelijk werk gestolen, schrijft RTL Nieuws

Bilthoven Biologicals heeft de aanval tegenover RTL Nieuws bevestigd. Er was vrijdagmiddag geen woordvoerder beschikbaar voor vragen van NU.nl. Het bedrijf maakt vaccins voor onder meer het poliovirus en blaaskanker.

De hack vond eind september plaats. Een ransomware-aanval zette de computers van het bedrijf op slot. Welke gegevens er precies zijn gestolen, is niet bekend.

De aanval raakte enkele servers van het interne besloten netwerk van Bilthoven Biologicals. Machines om vaccins te maken, draaiden voor het grootste deel gewoon door.

Het bedrijf maakt niet bekend of er losgeld is betaald. Er loopt nog een onderzoek naar de aanval en er is een aangifte in voorbereiding.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is geïnformeerd, omdat er mogelijk persoonsgegevens zijn gestolen. Op het darkweb is een deel van de gestolen gegevens gepubliceerd. Naast informatie over vaccins en onderzoeken zijn volgens de criminelen ook e-mails en andere documenten gestolen.

