OM eist vijf jaar cel tegen man die op spoofing is betrapt

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag vijf jaar cel geëist tegen een man uit Tynaarlo wegens oplichtingspraktijken. De twintigjarige verdachte is vorig jaar op heterdaad betrapt toen hij zich vanuit een vakantiehuisje in Groningen schuldig maakte aan spoofing.

Spoofing is een vorm van fraude waarbij criminelen zich in sms- of chatberichten of via de telefoon voordoen als een ander, zoals een medewerker van een bank. Ze nemen hierbij het telefoonnummer van de bank aan, waardoor het lijkt alsof je door een bankmedewerker wordt gebeld.