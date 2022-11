Toezichthouder VS geeft Twitter waarschuwing na opstappende medewerkers

De Amerikaanse handelstoezichthouder Federal Trade Commission (FTC) maakt zich zorgen om Twitter. De waakhond gaf het sociale medium donderdag een zeldzame waarschuwing nadat verschillende belangrijke medewerkers opstapten.

Yoel Roth, die bij Twitter verantwoordelijk was voor de veiligheid en integriteit, was een van de belangrijkste medewerkers die donderdag zijn vertrek aankondigde. Hij reageerde sinds de overname door miljardair Elon Musk publiekelijk op zorgen die er bij gebruikers en adverteerders leven over de toekomst van het platform, schrijft The Washington Post. Ook drie andere medewerkers die verantwoordelijk waren voor de beveiliging van Twitter stapten op.