Australische politie: Russische hackers achter aanval op zorgverzekeraar

Russische hackers zitten achter een cyberaanval op de Australische zorgverzekeraar Medibank, stelt de Australische politie vrijdag. Ze slaagden er vorige maand in de data van bijna 10 miljoen mensen te bemachtigen, waaronder die van premier Anthony Albanese.

De Australische politiecommissaris Reece Kershaw stelt dat een groep cybercriminelen de hack vanuit Rusland heeft uitgevoerd. Volgens Kershaw zat de "losjes gelieerde groep" ook achter grote cyberaanvallen in landen over de hele wereld. Australië zegt contact te zoeken met de Russische autoriteiten over de groep.

De cyberaanval heeft grote impact in Australië. Voormalig tenniskampioen Todd Woodbridge, die herstelt van een hartoperatie, zei tegen de BBC te zijn lastiggevallen door oplichters nadat was uitgelekt in welk ziekenhuis hij was behandeld.