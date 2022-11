Groot wrakstuk van ontplofte spaceshuttle Challenger na 37 jaar gevonden

Filmmakers die voor de kust van de Amerikaanse staat Florida op zoek waren naar een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog zijn op resten van de spaceshuttle Challenger gestuit. Ruimtevaartorganisatie NASA bevestigt dat een ruim 6 meter lang onderdeel van het in 1986 ontplofte ruimteveer op de zeebodem gevonden is.

Tijdens de zoektocht naar een vliegtuig dat in december 1945 neerstortte, vonden duikers een "groot, door mensen gemaakt object" in het zand. Omdat de vondst niet ver van de Amerikaanse kust werd gedaan en het "moderne object was voorzien van vierkante tegels", waarschuwden de documentairemakers NASA.

"Deze ontdekking zet ons aan het denken over de zeven pioniers die we verloren hebben en de wijze waarop deze tragedie ons heeft veranderd", zegt NASA-topman Bill Nelson over de vondst. Het is 25 jaar geleden dat er voor het laatst een onderdeel van de Challenger werd gevonden.