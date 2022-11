Apple helpt mensen in nood: geen mobiel bereik meer nodig om SOS te versturen

Amerikaanse en Canadese iPhone 14-gebruikers kunnen vanaf later deze maand SOS-berichten versturen via een satelliet. De dienst wordt met een software-update geactiveerd, zo heeft Apple donderdag bekendgemaakt.

De SOS-functie zit in de komende update voor het iOS-besturingssysteem. Als een gebruiker in nood verkeert, wordt hij zo goed mogelijk geholpen om op een satelliet te richten en zo het noodbericht te versturen. De satelliet stuurt het bericht door naar een grondstation. Van daaruit gaat de noodmelding naar de hulpdiensten.

De dienst zal in eerste instantie alleen werken in de Verenigde Staten en Canada. Daarnaast hebben iPhone 14-bezitters er een aanvullend abonnement voor nodig. De komende twee jaar is het abonnement gratis. Het is niet bekend wat het abonnement daarna gaat kosten.