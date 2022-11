Musk schrapt ruimhartig thuiswerkbeleid bij Twitter

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Enkele dagen na het massaontslag bij Twitter eist de nieuwe eigenaar Elon Musk dat het resterende personeel naar kantoor komt om te werken. De werknemers hebben via e-mail vernomen dat thuiswerken niet meer toegestaan is.

Twitter liet het personeel in 2020 weten dat ze altijd mogen thuiswerken als ze dat willen. Tot het aantreden van Musk was dat beleid niet veranderd.

Aan het ruimhartige thuiswerkbeleid bij Twitter komt nu onder leiding van Musk een eind. Thuiswerken is volgens de topman alleen nog toegestaan onder speciale omstandigheden. Musk zal dergelijke gevallen persoonlijk beoordelen. Hij heeft managers opgedragen uitzonderingslijsten op te stellen.

In juni maakte Musk bij Tesla al een einde aan thuiswerken. Werknemers kregen te horen dat ze minimaal veertig uur per week op kantoor moeten werken of het bedrijf moeten verlaten.