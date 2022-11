Lifehack: Zo download je al je data van Twitter

Twitter bestaat al jaren en je hebt er misschien wel lief en leed gedeeld. Wij leggen uit hoe je al die teksten en andere data veilig stelt.

Twitter werd onlangs overgenomen door miljardair Elon Musk, die in sneltreinvaart allerlei wijzigingen doorvoert. Daarom zeggen steeds meer mensen dat ze hun Twitter-account deactiveren of overstappen naar een concurrent. Maar het zou zonde zijn als al je tweets zomaar verdwijnen.

Om je data binnen te halen, log je via een browser in bij je Twitter-profiel. Links in beeld klik je op het kopje 'Meer', dan op 'Instellingen en ondersteuning' en vervolgens op 'Instellingen en privacy'. In het submenu 'Jouw account' vind je hier de optie 'Archief van je gegevens downloaden'. Je kunt deze optie ook in de mobiele app vinden op ongeveer dezelfde plek.