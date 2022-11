Apps van de week: Verhalen maken en samen puzzelen

Je kunt nu samenwerken om lastige puzzels op te lossen en de berichtenapp Signal heeft nu een eigen versie van Stories. Dit zijn de apps van de week.

Signal

De op privacy gerichte berichtenapp Signal heeft nu een verhalenfunctie. Verhalen zijn foto's of video's die na 24 uur automatisch verdwijnen. Net als alle berichten in Signal zijn ook deze verhalen end-to-end versleuteld.

Snapchat was de eerste app met verhalen, ook wel bekend als 'Stories'. De functie is inmiddels overgenomen door een hoop andere sociale apps. Signal zegt dat de verhalen in zijn app niet zijn bedoeld om meer volgers te krijgen, maar om op een andere manier met je contacten te communiceren.

De verhalen staan in een aparte tab. Gebruikers kunnen in de instellingen aangeven wie deze verhalen mogen bekijken. Dat kan bijvoorbeeld iedereen in je contacten zijn die Signal gebruikt, of iedereen met wie je daadwerkelijk hebt gesproken via de app.

In de instellingen van de app is ook in te stellen of iemand kan zien of jij zijn verhalen hebt bekeken. Zet je dit uit, dan kun je zelf ook niet meer zien wie jouw verhalen bekijkt.

Foto: Signal

Download Signal voor Android of iOS (gratis)

The Past Within

De Nederlandse gamestudio Rusty Lake staat bekend om games waarin je een hoop lastige puzzels moet oplossen om een mysterie te ontrafelen of om ergens uit te ontsnappen. In The Past Within, de nieuwste game van de studio, moet je voor het eerst samenwerken.

De puzzels zijn namelijk alleen op te lossen door te communiceren met een andere speler die de game ook speelt. De ene speler zit in het verleden en de ander in de toekomst. De dingen die de ene speler ziet, kunnen de andere speler helpen om puzzels op te lossen en verder te komen.

Het verhaal gaat over de overleden uitvinder Albert Vanderbloom. Hoe dat is gebeurd en wat hij heeft uitgevonden, moeten beide spelers onderzoeken.

The Past Within is beschikbaar voor Android en iOS, maar ook voor de pc. Via alle versies kun je met elkaar samenspelen.

Download The Past Within voor Android of iOS (vanaf 3,49 euro)

Tango

Bij Tango kun je vanaf nu terecht voor meer dan alleen tanken, want het bedrijf wil je tijdens de hele autorit diensten aanbieden. Daarom is er een volledig nieuwe Tango-app gemaakt.

Met deze app is het onder andere mogelijk om te betalen voor een tankbeurt. In de app geef je aan bij welke pomp je staat, waarna je direct kunt beginnen met tanken. Het is voordeliger om via de app te betalen dan aan de pomp zelf.

Daarnaast kun je via de app nu ook betalen voor parkeren. Dat werkt net als bij andere parkeerapps. Je start en stopt een parkeersessie door op een knop te drukken. De app belooft ook hier korting te geven, door de transactiekosten te verlagen.

Ook motiveert de app om auto's te delen. Met SnappCar kun je via de app je auto verhuren of zelf een wagen huren. Auto's zijn automatisch all-risk verzekerd.

Download Tango voor Android of iOS (gratis)

