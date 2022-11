Vinkjeschaos op Twitter compleet: nepaccounts kopen massaal een blauw vinkje

Twitter heeft het blauwe vinkje tegen betaling beschikbaar gesteld voor gebruikers. Daarmee is de chaos op het sociale medium nu compleet. Tientallen nepaccounts die bekende personen of bedrijven imiteren hebben al een blauw vinkje gekocht en lijken dus echt te zijn.

Het blauwe vinkje betekent nu niet per se dat Twitter de identiteit van een Twitter-gebruiker geverifieerd heeft. In plaats daarvan laat het vinkje zien dat de gebruiker 8 dollar (7,95 euro) per maand betaalt voor het Twitter Blue-abonnement.

Het is nu moeilijk te zien of een Twitter-account echt of nep is. Pas als je op het vinkje klikt, is te zien of de gebruiker heeft betaald voor het vinkje of dat Twitter het account daadwerkelijk geverifieerd heeft.