Apple beperkt AirDrop-mogelijkheden in China: delen kan maximaal tien minuten

Apple beperkt de mogelijkheden voor AirDrop in China. Het bedrijf lijkt daarmee te voldoen aan een wens van Peking. De functie werd door demonstranten in China gebruikt om kritiek op president Xi Jinping en de Communistische Partij te delen.

Met AirDrop kunnen gebruikers bestanden als foto's en video's uitwisselen met andere Apple-apparaten in de buurt. Er is geen internet voor nodig: de bestandsoverdracht vindt plaats via bluetooth.