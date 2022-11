Blue Origin kan pas volgend jaar weer raketten lanceren na crash

Delen via E-mail

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Blue Origin gaat pas volgend jaar weer raketten lanceren, meldt persbureau Bloomberg donderdag. Het bedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos verwacht volgende maand de resultaten van een onderzoek naar een recente crash met zijn New Shepard-raket.

Een onbemande raket van Blue Origin stortte in september neer nadat er problemen met de motoren waren ontstaan. Het was de eerste keer dat een missie met de New Shepard-raket mislukte.