Grijs vinkje op Twitter weer verdwenen, Musk kondigt meer 'domme dingen' aan

Twitter heeft zijn nieuwe grijze vinkje voor officiële accounts na enkele uren weer verwijderd. De nieuwe eigenaar van het sociale medium, Elon Musk, kondigt op het sociale medium aan met meer experimenten te komen.

Twitter kwam woensdag met een vinkje waarmee het sociale-mediaplatform aangeeft dat bepaalde accounts geverifieerd zijn. Het grijze vinkje zou dienen ter vervanging van een blauw vinkje, dat nu nog dezelfde functie vervult. Politici, overheidsinstellingen, mediaorganisaties en sommige bekende personen kregen dit grijze tekentje, voorzien van het woord official.

De ingreep zou nodig zijn omdat Twitter na de overname gebruikers van de berichtendienst wil laten betalen voor het blauwe vinkje. Dat zou echter verwarring opleveren over geverifieerde accounts, schreef productontwikkelaar Esther Crawford eerder in een tweet.

Het grijze vinkje is verwijderd omdat "het een esthetische nachtmerrie was en er te veel officiële accounts waren", aldus Musk woensdag in gesprek met adverteerders. Daarnaast wordt het probleem volgens hem verplaatst: het grijze vinkje zou het nieuwe blauwe vinkje worden.