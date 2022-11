Man stuurt phishingmails uit naam van ANWB: drie jaar cel

Een 24-jarige Amsterdammer die valse betalingsherinneringen uit naam van de ANWB verstuurde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Ook moet hij de organisatie een schadevergoeding van bijna 75.000 euro betalen.

De man verstuurde tussen januari en april tienduizenden phishingmails. Phishing is een methode waarbij kwaadwillenden met nepmailtjes of -sms'jes hengelen naar persoonlijke data, zoals inlog- en bankgegevens.

De betaalherinneringen waren naar hem terug te leiden via de link naar de webversie van de tekst die ook in de e-mail stond. Daarop waren zijn naam en lidmaatschapsnummer te zien. Op deze manier is hij in beeld gekomen bij de politie.

De man is veroordeeld voor het bezit van phishingpanels, valsheid in geschrifte, computervredebreuk en witwassen. Volgens de rechtbank in Amsterdam had hij "enkel zijn eigen financiële gewin voor ogen".

Het is onduidelijk hoeveel mensen precies slachtoffer zijn geworden van de acties van de man. De rechtbank gaat er wel vanuit dat het gaat om grootschalige fraude. Uit onderzoek is gebleken dat er in een periode van ruim een jaar ruim 85.000 euro aan onverklaarbare inkomsten op zijn rekening is binnengekomen.

Aanbevolen artikelen